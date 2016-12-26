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Директора сгоревшего рынка у "Лесной" вызвали на допрос

Понедельник, 26 декабря 2016, 00:09

По факту пожара на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, директора рынка вызван на допрос.

Об этом сообщил Александр Косовский - начальник Деснянского управления полиции Киева в эфире Громадського.

 "Следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей", - сказал он.

Кроме того Косовский отметил, после допроса директора у следователя будет установлено, на каких основаниях рынок функционировал.

"Общались с директором рынка. На завтра на 9:00 данное лицо будет на допросе у следователя со всеми необходимыми документами на право предпринимательской деятельности. Следственный отдел определит, на каких основаниях функционировал рынок", - сообщил начальник Деснянского управления полиции.

По его словам, указанная статья по делу предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

В свою очередь Светлана Водолага, пресс-секретарь главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сообщила, что рынок не проверялся с 2014 года из-за моратория на проверки.

"Рынок проверялся последний раз в 2014 году. Мы не могли проверять объект в связи с мораторием на проверки, ведь хозяин рынка находится на упрощенной системе налогообложения", - сказала она.

По ее словам, причинами пожара занимаются правоохранительные органы. После проведения экспертиз будет установлена точная причина пожара. Правоохранители рассматривают различные версии пожара от умышленного поджога до нарушения правил пожарной безопасности.

Как известно, возгорание в торговых рядах секонд-хенда возникло 25 декабря в 11:41. Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело женщины.

Темы: Киевполиция
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