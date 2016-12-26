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У Туреччині поліція затримала кількох журналістів

Понеділок, 26 грудня 2016, 05:53

Поліція Туреччини затримала кількох журналістів та представників прокурдської Демократичної партії народів (ДПН), причини затримання наразі не відомі.

Про це пише DW.com.

Рейди турецьких силовиків стосувалися двох журналістів курдського агенства новин DIHA. Ще двох заарештували у Стамбулі та Діярбакирі, одному з головних міст населеного переважно курдами південного сходу країни.

Прокурдське інформагентство Firat повідомило, що п'ятьох лідерів ДПН затримали у провінції Баликесір, ще кількох - у південній провінції Мерсін. Загалом за рік були заарештовані тисячі членів політсили, у в'язниці - 12 депутатів парламенту від ДПН, повідомили у партії.

За даними Європейської федерації журналістів, у турецьких в'язницях нині перебуває 122 працівника ЗМІ.

Теми: ТуреччинаЗМІ
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