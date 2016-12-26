В Турции полиция задержала нескольких журналистов

Полиция Турции задержала нескольких журналистов и представителей прокурдской Демократической партии народов (ДПН), причины задержания пока не известны.

Об этом пишет DW.com.

Рейды турецких силовиков касались двух журналистов курдского агентства новостей DIHA. Еще двух арестовали в Стамбуле и Диярбакыре, одном из главных городов населенного преимущественно курдами юго-востока страны.

Прокурдское информагентство Firat сообщило, что пятеро лидеров ДПН задержали в провинции Балыкесир, еще несколько - в южной провинции Мерсин. Всего за год были арестованы тысячи членов политсилы, в тюрьме - 12 депутатов парламента от ДПН, сообщили в партии.

По данным Европейской федерации журналистов, в турецких тюрьмах сейчас находится 122 работника СМИ.