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В Турции полиция задержала нескольких журналистов

Понедельник, 26 декабря 2016, 05:53

Полиция Турции задержала нескольких журналистов и представителей прокурдской Демократической партии народов (ДПН), причины задержания пока не известны.

Об этом пишет DW.com.

Рейды турецких силовиков касались двух журналистов курдского агентства новостей DIHA. Еще двух арестовали в Стамбуле и Диярбакыре, одном из главных городов населенного преимущественно курдами юго-востока страны.

Прокурдское информагентство Firat сообщило, что пятеро лидеров ДПН задержали в провинции Балыкесир, еще несколько - в южной провинции Мерсин. Всего за год были арестованы тысячи членов политсилы, в тюрьме - 12 депутатов парламента от ДПН, сообщили в партии.

По данным Европейской федерации журналистов, в турецких тюрьмах сейчас находится 122 работника СМИ.

Темы: ТурцияСМИ
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