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СЦКК: Роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено

Понеділок, 26 грудня 2016, 06:24

На Донеччині було відновлено роботу низки важливих об’єктів інфраструктури Донбасу, що були пошкоджені в результаті обстрілів з боку тероритстів.

Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Анатолій Петренко, передає прес-центр штабу АТО.

Лише за минулий тиждень незаконні збройні формування 11 разів завдавали вогневих ударів по місцях, де немає позицій Збройних Сил України.

Так, без подачі електроенергії залишилась Донецька фільтрувальна станція, яка здійснює водопостачання міст Авдіївка та Ясинувата. Під загрозою повної зупинки опинився Авдіївський коксохімічний завод. Також було пошкоджено високовольтні лінії електропередач до підстанцій, що забезпечують водопостачання міст Торецьк, Горлівка, Донецьк та Маріуполь. Без питної води могли залишитись понад півмільйона мирних мешканців.

Повідомляється, що станом на 15 годину 25 грудня всі основні ремонтні роботи виконані у повному обсязі.

Теми: Донбас
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