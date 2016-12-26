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СЦКК: Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена

Понедельник, 26 декабря 2016, 06:24

В Донецкой области была возобновлена работа ряда важных объектов инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны террористов.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Анатолий Петренко, передает пресс-центр штаба АТО.

Только за прошлую неделю незаконные вооруженные формирования 11 раз наносили огневые удары по местам, где нет позиций Вооруженных Сил Украины.

Так, без подачи электроэнергии осталась Донецкая фильтровальная станция, которая осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая. Под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, которые обеспечивают водоснабжение городов Торецкое, Горловка, Донецк и Мариуполь. Без питьевой воды могли остаться более полумиллиона мирных жителей.

Сообщается, что по состоянию на 15 часов 25 декабря все основные ремонтные работы выполнены в полном объеме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
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