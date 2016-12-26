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У РФ не знайшлося бажаючого будувати залізницю до Криму

Понеділок, 26 грудня 2016, 07:25

Терміни реалізації проекту Керченського мосту в окупований Крим з РФ можуть перенести.

Про це пише російська газета Комерсант.

Уже другий конкурс з вибору генпідрядника на будівництво залізничних підходів до мосту зірвався через відсутність заявок.

Йдеться про конкурс на розробку робочої документації та будівництво залізничних підходів до Керченської мосту. Ціна контракту - 16,9 млрд руб., термін виконання - листопад 2019 року. Була подана одна заявка від АТ "Залізниці Якутії", яка не пройшла кваліфікаційний відбір.

Якщо конкурс не відбудеться і в першому кварталі 2017 року, то для здачі проекту в термін будуть потрібні "адміністративні рішення", відзначають аналітики.

На початку року проект Керченського моста отримав позитивний висновок Головдержекспертизи РФ, на об'єкті почалися основні будівельно-монтажні роботи.

Загальна вартість - 228 млрд руб., Генпідрядник - ТОВ "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга, близького до президента Путіна.

Транспортний перехід через протоку спроектований у вигляді двох паралельних мостів. Відкриття автомобільного руху має відбутися в кінці 2018 року, залізничного - в 2019 році.

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