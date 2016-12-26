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В РФ не нашлось желающего строить железную дорогу в Крым

Понедельник, 26 декабря 2016, 07:25

Сроки реализации проекта Керченского моста в оккупированный Крым из РФ могут сдвинуться.

Об этом пишет российская газета Коммерсант.

Уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок.

Речь идет о конкурсе на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Цена контракта — 16,9 млрд руб., срок исполнения — ноябрь 2019 года. Была подана одна заявка от АО "Железные дороги Якутии", не прошедшая предквалификационный отбор.

Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд руб., но в отрасли считают, что цена занижена, пишет издание.

Если конкурс не состоится и в первом квартале 2017 года, то для сдачи проекта в срок потребуются "административные решения", отмечают аналитики.

В начале года проект Керченского моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы, на объекте начались основные строительно-монтажные работы.

Общая стоимость — 228 млрд руб., генподрядчик — ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года, железнодорожного — в 2019 году.

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