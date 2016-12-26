За 5 днів загострення на Донбасі українська сторона просила тиші 846 разів

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації вогню ініціювала 846 спроб припинення вогню під час загострення на Світлодарській дузі в період з 18 по 22 грудня.

Про це "Українській правді" повідомив керівник української сторони СЦКК

генерал-майор Анатолій Петренко.

За його словами, припинення вогню – це одна з основних задач СЦКК, для цього застосовуються всі наявні механізми, в тому числі СММ ОБСЄ.

"Якщо говорити про статистику, то в гострий період з 18 по 22 грудня у нас було офіційних 846 спроб припинення вогню і введення режиму тиші", - сказав Петренко.

"При цьому позитивно спрацювали 415 разів, тобто коефіцієнт корисної дії становив 49%. Ми змушені констатувати, що за запитом української сторони такий режим спрацював лише в 38% від загальної чисельності запитів", - додав Петренко.

"Це свідчить про те, яка була висока напруга і наскільки були налаштованими НЗВ дотримуватися вимог по припиненню вогню і встановленні режиму тиші", - додав він.

Петренко уточнив, що запити йдуть з двох сторін, для сприяння залучається СММ ОБСЄ.

Він додав, що протягом тих 3 днів відбулося 153 порушення режиму припинення вогню по всій лінії розмежування. Було зафіксовано 78 обстрілів з важкого і забороненого мінськими угодами озброєння: зафіксовані майже 2400 розривів мін і снарядів.

"При цьому зафіксовані розриви 53 снарядів артилерії 152 мм калібру та 280 розривів артилерійських снарядів 122 мм. На окремих напрямках застосовувалися танки.

23 грудня, у переддень оголошення режиму тишу, про який було домовлено у Мінську – відбулася найбільша кількість обстрілів - 54, з них 34 із застосуванням заборонених мінометів та артилерії. Майже 700 розривів мін і снарядів, в тому числі РСЗО , артилерія калібру 152 і 122 мм.

В той день, за словами Петренка, була 221 спроба домовитись про припинення вогню, ефективність досягнення режиму тиші становила 51%.

Водночас Петренко повідомив, що після запровадження "режиму тиші" з 0 годин 24 грудня "абсолютної тиші не було".

"Протягом першого дня було більше 40 порушень, в тому числі із застосуванням мінометів. А 25 грудня – 32 випадки порушення режиму припинення вогню, в тому числі 10 випадків із забороненої зброї – артилерія і міномети", - сказав Петренко.

Він додав, що здебільшого вогонь ведеться із зони відповідальності ОРДО.

"Щодо ОРЛО – там епізодичні постріли, які вдається припинити протягом відносно короткого періоду часу", - сказав він.

Загалом, за словами Петренка, за ці два дні процедура припинення вогню працює значно краще.

"У майже 90% випадках вогонь припиняється за 15-20 хвилин після звернення", - сказав Петренко.

Як відомо, з 18 по 22 грудня відбулося загострення на світлодарському напрямку. Тоді бойовики намагалися захопити передові позиції ЗСУ. В результаті боїв сили ЗСУ зайняли позиції бойовиків.

Оксана Коваленко, УП