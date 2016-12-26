Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Деякі пасажири Ту-154 встигли одягти жилети – джерело

Понеділок, 26 грудня 2016, 13:21

На кількох загиблих пасажирах літака Ту-154, чиї тіла були виявлені до цього моменту, були одягнені рятувальні жилети.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело, знайоме з ходом операції пошуково-рятувальних служб.

"Люди в жилетах, готувалися до евакуації", – сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що жилети були не на всіх пасажирах, чиї тіла вже виявлені.

Агентство відзначає, що офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Раніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що тіла більшості пасажирів можуть перебувати всередині лайнера під водою, тому вони досі не виявлені.

Як відомо, Ту-154, що належав міністерству оборони Росії, зазнав аварії в Чорному морі через дві хвилини після вильоту з Адлера. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі військові, цивільні службовці, члени ансамблю імені Александрова, журналісти, а також лікар і правозахисник Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза.

Екіпаж літака не подав на землю сигнал тривоги, проте пілот намагався повернути судно назад в аеропорт.

Теми: катастрофиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
катастрофи
Детально порахували: скільки коштувала Україні вчинена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС
НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС – топ-посадовиця
"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Останні новини
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
Усі новини...
Реклама: