Міноборони РФ заперечило інформацію про жилети на пасажирах Ту-154

Міноборони РФ стверджує, що повідомлення про те, що на пасажирах літака Ту-154, який розбився над Чорним морем, були рятувальні жилети, не відповідають дійсності.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву відомства.

"Всі чутки з посиланням на анонімні джерела про те, що на пасажирах літака Ту-154, що розбився, нібито були одягнені рятувальні жилети, – ганебні інсинуації, які абсолютно не відповідають дійсності. З перших годин після трагедії Міноборони Росії разом з іншими федеральними відомствами і службами доводять суспільству і журналістам вичерпну та об'єктивну інформацію про хід пошукової операції", – заявили в Міноборони.

Як відомо, Ту-154, що належав міністерству оборони Росії, зазнав аварії в Чорному морі через дві хвилини після вильоту з Адлера. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі військові, цивільні службовці, члени ансамблю імені Александрова, журналісти, а також лікар і правозахисник Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза.

Екіпаж літака не подав на землю сигнал тривоги, проте пілот намагався повернути судно назад в аеропорт.