Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК вимагає пояснень від депутатів, які невчасно подали е-декларацію

Понеділок, 26 грудня 2016, 14:54

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує депутатів Ради, які несвоєчасно подали щорічні декларації за 2015 рік, надати пояснення з цього приводу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Мова йде про Марію Матіос, В'ячеслава Богуслаєва, Юрія Шухевича, Леоніда Козаченка, Костянтина Іщейкіна, Анатолія Гіршфельда.

У НАЗК нагадали, що депутати за законом мали подати е-декларації до 30 жовтня включно.

"НАЗК, відповідно до своїх повноважень, розпочало перевірку фактів несвоєчасного подання вищезазначеними народними депутатами щорічних декларацій за 2015 рік до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", – додали у відомстві.

Там також повідомили, що раніше направляли відповідний запит на адресу Верховної Ради, а також листи на адресу депутатів щодо необхідності надання пояснень.

Станом на 22 грудня 2016 року жодного пояснення на адресу НАЗК не надійшло.

Як відомо, невчасна подача е-декларації передбачає штраф, а у випадку значної затримки – кримінальну відповідальність.

Українська правда

Теми: деклараціїНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
декларації
Життя та напівсмерть електронного декларування в п'яти історіях
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Останні новини
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
Усі новини...
Реклама: