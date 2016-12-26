Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАПК требует объяснений от депутатов, которые не вовремя подали е-декларацию

Понедельник, 26 декабря 2016, 15:54

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашает депутатов Рады, которые несвоевременно подали ежегодные декларации за 2015 год, предоставить объяснения по этому поводу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о Марии Матиос, Вячеславе Богуслаеве, Юрии Шухевиче, Леониде Козаченко, Константине Ищейкине, Анатолии Гиршфельде.

Реклама:

В НАПК напомнили, что депутаты по закону должны были подать е-декларации до 30 октября включительно.

"НАПК, согласно своих полномочий, начало проверку фактов несвоевременного представления вышеуказанными народными депутатами ежегодных деклараций за 2015 год в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", – добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что ранее направляли соответствующий запрос на адрес Верховной Рады, а также письма в адрес депутатов относительно необходимости предоставления объяснений.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 22 декабря 2016 года никакого объяснения на адрес НАПК не поступило.

Как известно, несвоевременная подача е-декларации предусматривает штраф, а в случае значительной задержки – уголовную ответственность.

Украинская правда

Темы: декларацииНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
декларации
Глава НБУ объяснил, каким образом будут пожизненно мониторить образ жизни бывших чиновников
Столичный чиновник ГСЧС "забыл" задекларировать имущество жены на 13 млн
Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: