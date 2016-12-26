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Розгляд питання про заочне розслідування справи Януковича перенесли

Понеділок, 26 грудня 2016, 20:23

Розгляд Печерським районним судом Києва клопотання Генеральної прокуратури щодо надання дозволу на проведення заочного досудового розслідування відносно колишнього президента Віктора Януковича в справі про державну зраду відкладено через клопотання сторони захисту про відвід судді.

Про це повідомляє 26 грудня "Інтерфакс-Україна".

На засіданні в понеділок адвокати екс-президента Віталій Сердюк та Ігор Федоренко заявили клопотання після того, як суддя Крістіна Тарасюк відхилила ряд їх клопотань.

Зокрема сторона захисту клопотала про проведення судом допиту Януковича в режимі відеозв'язку, про допит учасників засідання РНБО України 28 лютого 2014 року.

Крім того, адвокати Януковича звернулися до Печерського райсуду і в Апеляційний суд Києва з тим, щоб була змінена підзвітність розгляду цього питання, і справа розглядалася в іншому суді.

Після того, як було заявлено відвід, розгляд справи було відкладено, і тепер, згідно з процедурою, має бути визначений новий суддя і призначена дата наступного засідання, зазначає агентство.

Теми: Януковичсуд
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