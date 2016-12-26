Рассмотрение вопроса о заочном расследовании дела Януковича перенесли

Рассмотрение Печерским районным судом Киева ходатайства Генеральной прокуратуры относительно предоставления разрешения на проведение заочного досудебного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича в деле о государственной измене отложено из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи.



Об этом сообщает 26 декабря "Интерфакс-Украина".

На заседании в понедельник адвокаты экс-президента Виталий Сердюк и Игорь Федоренко заявили ходатайство после того, как судья Кристина Тарасюк отклонила ряд их ходатайств.



В частности сторона защиты ходатайствовала о проведении судом допроса Януковича в режиме видеосвязи, о допросе участников заседания СНБО Украины 28 февраля 2014 года.



Кроме того, адвокаты Януковича обратились в Печерский райсуд и в Апелляционный суд Киева с тем, чтобы была изменена подотчетность рассмотрения данного вопроса, и дело рассматривалось в другом суде.



После того, как был заявлен отвод, рассмотрение дела было отложено, и теперь, согласно процедуре, должен быть определен новый судья и назначена дата следующего заседания, отмечает агентство.