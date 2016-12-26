В зоні АТО зникли двоє бійців, які вертались з лікарні – штаб
Понеділок, 26 грудня 2016, 21:39
У зоні антитерористичної операції зникли двоє військовослужбовців Збройних Сил України.
Про це повідомляє у понеділок ввечері прес-центр штабу АТО.
"Близько16.00 26 грудня 2016 року в районі КПВВ "Золоте" два військовослужбовця однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками", – йдеться в повідомленні.
Наразі з ними зв’язок відсутній.
Обставини зазначеної події з’ясовуються, зазначають у штабі.