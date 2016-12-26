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В зоне АТО пропали двое бойцов, возвращавшихся из больницы – штаб

Понедельник, 26 декабря 2016, 21:39

В зоне антитеррористической операции пропали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает в понедельник вечером пресс-центр штаба АТО.

"Приблизительно 16.00 26 декабря 2016 в районе КПВВ" Золотое "двое военнослужащих одной из воинских частей, выполняя задание на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками", - говорится в сообщении .

Сейчас с ними связь отсутствует.

Обстоятельства указанного события выясняются, отмечают в штабе.

Темы: АТО
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