В зоне АТО пропали двое бойцов, возвращавшихся из больницы – штаб

В зоне антитеррористической операции пропали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.



Об этом сообщает в понедельник вечером пресс-центр штаба АТО.



"Приблизительно 16.00 26 декабря 2016 в районе КПВВ" Золотое "двое военнослужащих одной из воинских частей, выполняя задание на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками", - говорится в сообщении .



Сейчас с ними связь отсутствует.



Обстоятельства указанного события выясняются, отмечают в штабе.