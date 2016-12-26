Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пілот Ту-154 намагався посадити літак на воду – ЗМІ РФ

Понеділок, 26 грудня 2016, 22:24

Руйнування хвостової частини російського літака Ту-154, який зазнав аварії над Чорним морем, попередньо свідчать про те, що командир хотів посадити літак на воду.

Про це повідомляє 26 грудня російське видання ТАСС, посилаючись на джерело в силових структурах.

"Водолази виявили фрагменти літака від крил до хвостової частини. За попередніми даними, пошкодження свідчать про те, що командир хотів посадити літак на воду", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше в понеділок ТАСС також повідомив, що водолази виявили тіло командира літака.

"При підйомі великих об'єктів фюзеляжу було виявлено ще одне тіло. При підйомі на берег за відзнаками на формі було визначено, що це командир екіпажу літака Роман Волков", – сказав співрозмовник агентства.

Також, за словами джерела, на поверхню було піднято ще 70 фрагментів тіл.

Як відомо, Ту-154, що належав міністерству оборони Росії, який прямував до Сирії, зазнав аварії в Чорному морі через дві хвилини після вильоту з Адлера.

На борту знаходилися 92 людини, в тому числі військові, цивільні службовці, члени ансамблю імені Александрова, журналісти російських пропагандистських медіа, а також лікар і правозахисник Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза.

Наразі відомо, що теракт не входить в основні версії катастрофи Ту-154, а її причинами могли бути технічний стан або помилка пілотування.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Росія
Британська розвідка: у РФ погрозами вербують на війну будівельників, що працюють у Москві
Під час заколоту "вагнерівці" дійшли до ядерної бази "Воронєж-45" – Буданов
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
Останні новини
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
Усі новини...
Реклама: