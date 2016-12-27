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Німеччина виділить на Алеппо 15 млн євро

Вівторок, 27 грудня 2016, 03:38

Міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Герд Мюллер оголосив про виділення гуманітарної допомоги сирійському Алеппо на суму в 15 млн євро.

Про це повідомляє DW з посиланням на витяги з матеріалу в газеті Bild, який буде опублікований 27 грудня.

На ці гроші буде протягом 30 місяців оплачуватися робота близько однієї тисячі сирійських лікарів, санітарів і психологів, близько 200 асистентів психолога пройдуть курси підвищення кваліфікації.

"Після того, як світова спільнота настільки безпорадно дивилася на вбивства і бомбардування, необхідно організувати масштабну гуманітарну допомогу для жителів Алеппо. Якщо ми не встигнемо і тут, то в сирійському конфлікті відбудеться нова людська катастрофа", - сказав Мюллер.

Німецький міністр також закликав ООН надати допомогу Сирії.

"Крім продовольства, в Сирії не вистачає лікарів і медикаментів. Потрібно надати допомогу тисячам поранених, в тому числі великому числу дітей, інакше вони не переживуть цю зиму", - зазначив він.

Теми: НімеччинаСирія
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