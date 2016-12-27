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Германия выделит на Алеппо 15 млн евро

Вторник, 27 декабря 2016, 03:38

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер объявил о выделении гуманитарной помощи сирийскому Алеппо на сумму в 15 млн евро.

Об этом сообщает DW со ссылкой на выдержки из материала в газете Bild, который будет опубликован 27 декабря.

На эти деньги будет на протяжении 30 месяцев оплачиваться работа около одной тысячи сирийских врачей, санитаров и психологов, около 200 ассистентов психолога пройдут курсы повышения квалификации.

"После того, как мировое сообщество столь беспомощно взирало на убийства и бомбардировки, необходимо организовать масштабную гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Если мы опоздаем и здесь, то в сирийском конфликте произойдет новая человеческая катастрофа", - сказал Мюллер.

Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии.

"Помимо продовольствия, в Сирии не хватает врачей и медикаментов. Нужно оказать помощь тысячам раненых, в том числе большому числу детей, иначе они не переживут эту зиму", - отметил он.

Темы: ГерманияСирия
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