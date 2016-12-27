У РФ пообіцяли, що Лутковська відвідає українців в колоніях Сімферополя в 2017 році

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Валерія Лутковська в наступному році відвідає засуджених українських громадян, які утримуються у виправних колоніях в Сімферополі.

Про це повідомила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Лутковської було надано право відвідати в ІК-1 і ІК-2 в Сімферополі засуджених громадян України, але, оскільки багато часу зайняло відвідування в слідчому ізоляторі, досягнута домовленість про відвідування нею вже в наступному році цих громадян", - сказала вона.

Вона висловила надію, що українська сторона в свою чергу виконає домовленості про відвідування громадян Росії, які перебувають в колоніях в Україні.

За її словами, розгляд питання про переміщення засуджених українців, які перебувають у виправних колоніях на території окупованого Криму і в інших суб'єктах РФ, знаходиться в найближчих планах двох уповноважених.

"Для цього пророблена певна робота, зібрані необхідні документи. І МЗС РФ запросив МЗС України про підтвердження їх українського громадянства, а також ми повинні отримати підтвердження, що українська сторона готова прийняти для подальшого відбування покарання цих громадян на території України. Їх зараз 17 осіб" , - зазначила російський омбудсмен.

Вона також повідомила, що звернулася до Лутковської з проханням посприяти в складанні по можливості максимально повного переліку громадян РФ, які містяться в місцях позбавлення волі на території України.

Москалькова підкреслила, що, на думку омбудсменів двох країн, уповноважені з прав людини "повинні працювати, як лікарі, без кордонів".

Як повідомлялося, окупаційна влада Криму дозволили Лутковській 26 грудня відвідати трьох політв'язнів, в тому числі Ахтема Чийгоза.