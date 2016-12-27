В РФ пообещали, что Лутковская посетит украинцев в колониях Симферополя в 2017 году

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская в следующем году посетит осужденных украинских граждан, содержащихся в исправительных колониях в Симферополе.

Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "Интерфакс-Украина".

"Лутковской было предоставлено право посетить в ИК-1 и ИК-2 в Симферополе осужденных граждан Украины, но, поскольку много времени заняло посещение в следственном изоляторе, достигнута договоренность о посещении ею уже в следующем году этих граждан", - сказала она.

Она выразила надежду, что украинская сторона в свою очередь выполнит договоренности о посещении граждан России, которые находятся в колониях в Украине.

По ее словам, рассмотрение вопроса о перемещении осужденных украинцев, которые находятся в исправительных колониях на территории оккупированного Крыма и в других субъектах РФ, находится в ближайших планах двух уполномоченных.

"Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД РФ запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", - отметила российский омбудсмен.

Она также сообщила, что обратилась к Лутковской с просьбой оказать содействие в составлении по возможности максимально полного перечня граждан РФ, которые содержатся в местах лишения свободы на территории Украины.

Москалькова подчеркнула, что, по мнению омбудсменов двух стран, уполномоченные по правам человека "должны работать, как врачи, без границ".

Как сообщалось, оккупационные власти Крыма позволили Лутковской 26 декабря посетить троих политзаключенных, в том числе Ахтема Чийгоза.