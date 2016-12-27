Гройсман розраховує на збільшення видобутку газу в наступному році

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на те, що видобуток природного газу в Україні в 2017 році збільшиться до 500 млн куб. м.

Про це він повідомив у вечірньому ефірі на ICTV, передає "Укрінформ".

"Ми в цьому році видобуваємо десь 50-60 мільйонів кубів газу, а в наступному році - понад 500 мільйонів, майже півмільярда і більше. Це означає, що до 2020 року нам не треба буде купувати валюту в Україні і закуповувати за кордоном газ", - сказав Гройсман.

За його словами, держава бере курс на відновлення видобутку власного блакитного палива. Зупинити падіння видобутку вже вдалося, тому зараз слід зосередитися на відновленні.

"Нам потрібно здобувати власний український газ для того, щоб не закуповувати його за кордоном. І це для нас принципово важливо", - підкреслив прем'єр.