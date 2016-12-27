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Командувач військами коаліції дав два роки на ліквідацію ІДІЛ

Вівторок, 27 грудня 2016, 06:41

Для звільнення від бойовиків ІДІЛ іракського Мосула і сирійської Ракки, а також для ліквідації залишків терористів, знадобиться приблизно два роки.

Про це заявив командувач військами міжнародної коаліції на чолі з США генерал-майор Стівен Таунсенд в інтерв'ю виданню Daily Beast.

Він зазначив, що після звільнення Мосула і Ракка, терористи спробують сховатися в сирійській пустелі.

Таунсенд додав, що кампанія коаліції з ліквідації терористів просувається повільно. Однак, за його словами, цього слід було очікувати, так як члени ІДІЛ встигли підготуватися.

Відзначимо, що Мосул знаходиться під контролем ІДІЛ з червня 2014 року.

Теми: СШАтероризм
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