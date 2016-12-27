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Командующий войсками коалиции дал два года на ликвидацию ИГИЛ

Вторник, 27 декабря 2016, 06:41

Для освобождения от боевиков ИГИЛ иракского Мосула и сирийской Ракки, а также для ликвидации остатков террористов, понадобится примерно два года.

Об этом заявил командующий войсками международной коалиции во главе с США  генерал-майор Стивен Таунсенд в интервью изданию Daily Beast.

Он отметил, что после освобождения Мосула и Ракки, террористы попытаются спрятаться в сирийской пустыне.

Таунсенд добавил, что кампания коалиции по ликвидации террористов продвигается медленно. Однако, по его словам, этого следовало ожидать, так как члены ИГИЛ успели подготовиться.

Отметим, что Мосул находится под контролем ИГИЛ с июня 2014 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАтерроризм
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