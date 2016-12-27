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У РФ знайшли "чорну скриньку" Ту-154 і назвали основну версію катастрофи

Вівторок, 27 грудня 2016, 07:00

Водолази виявили один з бортових самописців на місці катастрофи літака Ту-154 Міноборони в Чорному морі.

Про це ТАСС повідомили в силових структурах.

"Під час пошукових робіт під кабіною літака виявлений один "чорний ящик", - сказало джерело. Самописець підняли з води та доставлять до Москви.

"Ще два бортові самописці перебувають в хвостовій частині літака. Вони поки не знайдені", - повідомили в силових структурах.

Також в екстрених службах ТАСС повідомили, що тіла трьох загиблих виявлені в районі катастрофи літака. "Протягом ночі під час пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих і велику кількість решток", - сказало джерело.

Також повідомляється, що версія, пов'язана з потраплянням сторонніх предметів в двигун літака, зараз розглядається як пріоритетна.

"Одна з основних версій катастрофи наразі - потрапляння сторонніх предметів в двигун", - сказало джерело.

Разом з тим, додав він, як і раніше, перевіряються і інші версії, в тому числі помилка пілотування і технічна несправність, що виникла на борту.

Напередодні ФСБ Росії повідомила, що у справі про катастрофу літака Ту-154 Міноборони над Чорним морем перевіряються чотири основні версії.

"Основними робочими версіями залишаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмову роботи двигунів, помилка пілотування і технічна несправність літака", - повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

Як відомо, літак Ту-154 Міноборони РФ зник з радарів відразу після зльоту, в ніч на 25 грудня.

На його борту перебували 92 людини.

Літак прямував з Адлера до Сирії і мав доставити на базу Хмеймім артистів ансамблю імені Александрова, російських журналістів і лікаря Єлизавету Глінку (Доктора Лізу).

Теми: Росіянадзвичайна подіяавіа
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