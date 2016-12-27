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Російський омбудсмен відвідала в СІЗО Миколаєва дезертирів з Криму

Вівторок, 27 грудня 2016, 07:22

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала двох затриманих військових з Криму Максима Одинцова і Олександра Баранова.

Про це вона розповіла РИА Новости.

щойно вийшла з СІЗО міста Миколаєва, де утримуються два наших військовослужбовця - Максим Одинцов і Олександр Баранов, які були затримані на кордоні в листопаді місяці, і ось уже місяць вони перебувають тут в слідчому ізоляторі", - сказала омбудсмен.

"Вони цілком в задовільному стані, обидва виглядають добре, охайно одягнені, немає почуття розгубленості, вони задоволені умовами і порядком утримання, але найбільше їх, звичайно, хвилює пред'явлене обвинувачення, яке вони вважають незаконним, необґрунтованим і несправедливим", - додала вона.

Омбудсмен також розповіла, що Одинцов і Баранов просять про заміну адвокатів, оскільки вважають захист неефективним.

Крім того, Москалькова має намір просити українського омбудсмена Валерію Лутковську допомогти з лікуванням Максима Одинцова, якому незадовго до затримання була зроблена операція на плечовому суглобі.

Як відомо, Максим Одинцов та Олександр Баранов були затримані 20 листопада на адмінкордоні з Кримом в результаті проведення спецоперації СБУ.  Проти них порушено кримінальні провадження за ст.408 Кримінального Кодексу України - "дезертирство" та ч. 1 ст. 111 КК України - "державна зрада".

До 2014 року Одинцов і Баранов проходили службу в Збройних силах України у частині, розташованій у Сакському районі Криму. Коли вона була захоплена російськими військовими, військовослужбовці перейшли на службу в армію РФ. 

Теми: РосіяСБУМиколаївСІЗОКрим
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