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Бойовики ОРДЛО заявляють, що готові до обміну "690 на 47"

Вівторок, 27 грудня 2016, 15:26

В керівництві бойовиків "ДНР" і "ЛНР" заявляють, що готові провести обмін полоненими з Україною за формулою "690 на 47".

Про це у вівторок повідомляє російське видання ТАСС, з посиланням на так звану "уповноважену з прав людини" бойовиків Дар'ю Морозову.

"На даний момент разом з Луганськом це близько 690 осіб, це – ті, кого підтвердила українська сторона. І з нашого боку – 47 осіб, яких ми готові віддати. Якщо брати окремо, "ДНР" – це цифра "494 на 41", і "196 на 6 – це з боку "ЛНР", - заявила вона.

Як відомо, раніше Бойовики "ДНР" вранці передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох заручниць Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Теми: ДонбасполоненіАТО
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