Бойовики відпустили двох заручниць

Бойовики "ДНР" вранці передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох заручниць Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Про це Громадському повідомив сам Рубан.

Процедура пройшла між окупованими Донецьком і Макіївкою.

Як повідомив Громадському заступник міністра оборони Василь Будик, далі жінок передадуть Службі безпеки України, поблизу Майорська Донецької області.

Переговори про звільнення Преснякової та Сворак у Тристоронній контактній групі в Мінську почалися ще навесні, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

26 грудня ватажки бойовиків ОРДЛО Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про намір передати депутату Надії Савченко двох полонених жінок.

Як відомо, Савченко не входить в офіційну групу переговірників в Мінському процесі.

Тристороння група в Мінську складається з представників України, Росії та ОБСЄ. Представники бойовиків мають там статус запрошених і напряму з ними ніхто переговорів не веде.

Савченко зустрілася з ватажками бойовиків в Мінську 7 грудня. У зустрічі також брав участь представник в гуманітарній підгрупі від РФ. Росія давно наполягає, щоб Україна вела переговори з бойовиками безпосередньо. Україна заявляє, що не веде переговорів з терористами.