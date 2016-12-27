Екс-депутат Держдуми РФ дав слідству свідчення у справі Януковича

Колишній депутат Держдуми РФ надав свідчення українському слідству в рамках провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко журналістам у Краматорську, передає Інтерфакс-Україна.

"Можу підтвердити слова Руслана Кравченка (прокурор Головної військової прокуратури) про те, що одним зі свідків, який надав надзвичайно важливі свідчення, є колишній депутат Державної Думи Російської Федерації, який свідчив про вплив підписаного листа із закликом до Путіна ввести війська в Україну на рішення Державної Думи про застосування Збройних сил РФ за кордоном", - заявив Луценко.

За його словами, ці свідчення ляжуть в основу майбутнього обвинувачення.

Генпрокурор не повідомив ім’я депутата.

Зараз в Україні мешкає колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав посвідку на тимчасове проживання в країні. Він був єдиним депутатом Держдуми, який проголосував проти анексії Криму Росією.

Як відомо, у віторок Луценко висловив сподівання, що судовий процес у справі про держзраду Віктора Януковича почнеться на початку 2017 року.

Януковича підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України – 110 і 111 (державна зрада і посягання на територіальну цілісність держави).