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Речник Порошенка: Газпром поки не зможе качати більше газу в ЄС в обхід України

Вівторок, 27 грудня 2016, 21:58

Російський "Газпром" не матиме можливості збільшувати поставки газу в обхід України до розгляду питання по суті в суді ЄС.

Так речник президента Святослав Цеголко пояснив у своєму Facebook рішення суду ЄС, оприлюднене у вівторок.

"Суд ЄС підтримав вимоги польської PGNIG про призупинення виконання рішення ЄК щодо збільшення доступу Газпрому до трубопроводу OPAL. Це перший важливий результат скоординованих зусиль України з Польщею у цьому питанні", - зазначив він.

"Це означає, що до розгляду позову по суті Газпром не матиме можливості збільшувати поставки газу в обхід України. А Україна продовжить захищати свої національні інтереси у сфері енергетики як через суд ЄС, так і через механізми Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - зазначив Цеголко.

Він також нагадав, що 2 грудня цього року президент Порошенко здійснив візит до Варшави, де провів переговори як з президентом, так і з прем'єром Польщі.

Як відомо, суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" до 80% потужностей газопроводу OPAL.

Рішення Європейської комісії про допуск російського "Газпрому" до газопроводу OPAL у Європейському суді оскаржив польський уряд.

"Українська правда" у Threads

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