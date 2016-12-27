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Голос Порошенко: Газпром пока не сможет качать больше газа в ЕС в обход Украины

Вторник, 27 декабря 2016, 21:58

Российский "Газпром" не будет иметь возможности увеличивать поставки газа в обход Украины до рассмотрения вопроса по существу в суде ЕС.

Так пресс-секретарь президента Святослав Цеголко пояснил решение суда ЕС, опубликованное во вторник.

"Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении исполнения решения ЕК по увеличению доступа Газпрома к трубопроводу OPAL. Это первый важный результат скоординированных усилий Украины с Польшей в этом вопросе", - отметил он.

"Это означает, что до рассмотрения иска по существу Газпром не будет возможности увеличивать поставки газа в обход Украины. А Украина продолжит защищать свои национальные интересы в сфере энергетики как через суд ЕС, так и через механизмы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - отметил Цеголко.

Он также напомнил, что 2 декабря этого года президент Порошенко совершил визит в Варшаву, где провел переговоры как с президентом, так и с премьером Польши.

Как известно, суд Европейского Союза приостановил решение о доступе "Газпрома" к 80% мощностей газопровода OPAL.

Ранее сообщалось, что решение Европейской комиссии о допуске российского "Газпрома" к газопроводу OPAL в Европейском суде обжаловало польское правительство.

Украинская правда

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