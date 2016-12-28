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Кримськотатарський телеканал ATR почав отримувати держфінансування

Середа, 28 грудня 2016, 00:42

Кошти з держбюджету України вже надійшли на рахунки кримськотатарського телеканалу ATR.

Про це власник телеканалу Ленур Іслямов повідомив Крим.Реалії.

"Ми починаємо отримувати фінансування (на рахунок телеканалу). До кінця року закупимо відсутнє обладнання для студії і внесемо борг оплати за супутник", – розповів Іслямов.

Раніше власник кримськотатарського телеканалу висловлював сумнів у тому, що до кінця 2016 року вдасться отримати і освоїти надане держфінансування.

Кабінет міністрів України погодив надання коштів на фінансування кримськотатарського телеканалу ATR. Відповідне рішення було прийняте на засіданні 7 грудня. У четвер 17 листопада Верховна Рада України на пленарному засіданні прийняла законопроект про дозвіл Кабінету міністрів України спрямовувати кошти, передбачені у державному бюджеті, на фінансування телерадіокомпаній Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Народний депутат України Рефат Чубаров під час виступу у Верховній Раді заявив, що мова йде про фінансову підтримку в розмірі 35-36 мільйонів гривень.

З 1 квітня 2015 року кримськотатарський телеканал ATR припинив аналогове мовлення на території півострова, оскільки йому не видали російську ліцензію. Пізніше телеканал відновив мовлення з материкової частини України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариЗМІ
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