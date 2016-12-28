Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымскотатарский телеканал ATR начал получать госфинансирование

Среда, 28 декабря 2016, 00:42

Средства из госбюджета Украины уже поступили на счета крымскотатарского телеканала ATR.

Об этом владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил Крым.Реалии.

"Мы начинаем получать финансирование (на счет телеканала). До конца года закупим отсутствующее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник", - рассказал Ислямов.

Ранее владелец крымскотатарского телеканала выражал сомнение в том, что до конца 2016 года удастся получить и освоить выделенное госфинансирование.

Кабинет министров Украины согласовал выделение средств на финансирование крымскотатарского телеканала ATR. Соответствующее решение было принято на заседании 7 декабря. В четверг 17 ноября Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла законопроект о разрешении Кабинета министров Украины направлять средства, предусмотренные в государственном бюджете на финансирование телерадиокомпаний Автономной Республики Крым и Севастополя.

Народный депутат Украины Рефат Чубаров во время выступления в Верховной Раде заявил, что речь идет о финансовой поддержке в размере 35-36 миллионов гривен.

С 1 апреля 2015 крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории полуострова, так как ему не выдали российскую лицензию. Позже телеканал возобновил вещание с материковой части Украины.

Темы: Крымкрымские татарыСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Крым
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: