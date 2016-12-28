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Кібербезпекою у Трампа займеться колишній помічник Буша-молодшого

Середа, 28 грудня 2016, 02:09

Обраний президент США Дональд Трамп вибрав колишнього помічника Джорджа Буша-молодшого Тома Боссерта на посаду радника з питань внутрішньої безпеки та боротьби з тероризмом.

Про це посилаючись на вашингтонське видання "Хілл", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ця посада в адміністрації Трампа передбачатиме розширене коло відповідальності та "незалежний статус поряд з радником з національної безпеки", зазначає газета.

Крім захисту від терористичних загроз, у віданні Боссерта будуть також питання кібербезпеки.

Як відомо, раніше ЦРУ в секретній доповіді прийшло до висновку, що Росія за допомогою кібератак втрутилася в хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональда Трампа.

Пізніше ФБР підтримало висновки ЦРУ.

У свою чергу, Трамп відхилив висновки розвідки.

Теми: СШАТрамп
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