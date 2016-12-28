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Президент Молдови звільнив міністра оборони, який виступав за НАТО

Середа, 28 грудня 2016, 04:13

Президент Молдови Ігор Додон підписав указ про відставку міністра оборони Анатолія Шалару.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Цей міністр загравав з НАТО, прекрасно знаючи, що, згідно з Конституцією, Молдова - нейтральна держава. Він стояв за появою американської військової техніки на площі Великих національних зборів в День Перемоги, що може бути кваліфіковано не інакше як провокація. Він відкрито виступав і виступає за об'єднання РМ з Румунією, що також неприпустимо. Крім цього, він звільнив солідне число професіоналів із системи оборони і держбезпеки, замінивши їх близькими до Ліберальної партії тими, хто підтримував уніоністську ідеологію", - написав Додон.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп підписали угоду про відкриття офісу зв’язку НАТО в Кишиневі.

Дану ініціативу розкритикували соціалісти та комуністи, які заявили, що відкриття такого офісу може порушити нейтральний статус країни. Додон заявив, що він категорично проти відкриття офісу зв'язку НАТО.

Раніше повідомлялося, що обраний президент Молдови Ігор Додон заявив, що ініціює всі необхідні процедури для відправлення у відставку міністра оборони Анатолія Шалару, який виступає за членство Молдови в НАТО.

Теми: МолдоваНАТО
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