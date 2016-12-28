Российские чиновники признали, что в РФ организована система допинга

Российские чиновники признали существование системы допинга в РФ, но отрицают, что она была организована на государственном уровне.

Об этом со ссылкой на New York Times пишет DW.com.

В течение нескольких дней издание общалось с российскими чиновниками, которые призваны реформировать российскую систему надзора за допингом. Как подчеркивает американская газета, чиновники впервые признают, что был сговор вокруг применения допинга.

Однако исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович и другие опрошенные изданием чиновники, отрицают, что высшие правительственные чиновники и президент РФ Владимир Путин были посвящены или замешаны в происходящем.

Анцелиович отметила, что была "шокирована" результатами расследования, выявившего, что мошеннические схемы использовались годами.

Так, высокопоставленный сотрудник Российского антидопингового агентства на Олимпиаде в Сочи систематически подменял допинг-пробы спортсменов и снабжал их запрещенными препаратами. Сотрудники ФСБ участвовали в подмене анализов спортсменов. Высокопоставленный сотрудник министерства спорта годами покрывал ведущих атлетов, использовавших стимулирующие препараты.

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР 81-летний Виталий Смирнов, который должен реформировать антидопинговую систему в России, также отрицает, что высшее руководство страны причастно к организации системы допинга.

"Мы сделали много ошибок", - сказал он в интервью NYT. Он также считает, что нужно "найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг".

При этом Смирнов указал на взломы документов WADA хакерами из группировки Fancy Bear, из которых якобы следует, что сотни спортсменов из западных стран принимали формально запрещенные лекарства в медицинских целях.

"Россия никогда не имела тех возможностей, что были даны другим странам. Главенствующее настроение в России было таким, что у нас нет шансов", - считает Смирнов.

Как стало известно из доклада канадского юриста Ричарда Макларена, который он подготовил для Всемирного антидопингового агентства, более тысячи российских спортсменов по летним, зимним и паралимпийским видам спорта непосредственно задействованы в манипуляциях с допингом.

В отчете отмечалось, что допинг в России систематически применялся с 2011 года по апрель 2015 года.

Также сообщалось, что в системе покрытия допинга были замешаны спецслужбы России и властные структуры.