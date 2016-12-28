Ющенко вважає Достоєвського українським письменником

Третій президент України Віктор Ющенко вважає Федора Достоєвського українським письменником.

Про це він сказав на зустрічі зі студентами Київського університету культури.

"Я хотів показати, звідки ми є, яку цивілізацію світу принесли, скільки унікальних шедеврів, починаючи від трипілля, ми дарували світу", - заявив Ющенко.



"Важливо мати свій національний Лувр і сказати, що Рєпін - "ріпа" - це український художник, що Чайковський - "чайка" - це український композитор, що Достоєвський - це український письменник. Цей ряд можна продовжити на тисячі імен", - сказав Ющенко.

Як відомо, існує інформація про те, що предки Достоєвського по лінії батька походили з українських земель.

Українська правда