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Ющенко считает Достоевского украинским писателем

Среда, 28 декабря 2016, 07:56

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает Федора Достоевского украинским писателем.

Об этом он сказал на встрече со студентами Киевского университета культуры.

"Я хотел показать, откуда мы, какую цивилизацию миру принесли, сколько уникальных шедевров, начиная от триполья, мы дарили миру", - заявил Ющенко.

"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин - "репа" - это украинский художник, Чайковский - "чайка" - это украинский композитор, Достоевский - это украинский писатель. Этот ряд можно продолжить на тысячи имен", - сказал Ющенко.

Как известно, существует информация о том, что предки Достоевского по линии отца были выходцами из Украины.

Украинская правда

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Темы: Ющенкокультура
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