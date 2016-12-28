Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Крим з Росії завезли заміну Поклонській

Середа, 28 грудня 2016, 12:25

Першого заступника прокурора Москви Олега Камшилова призначили на посаду так званого прокурора окупованого Криму.

Відповідне рішення було ухвалене в середу, 28 грудня, повідомляє ТАСС.

Кандидатуру Камшилова представив депутатам заступник генерального прокурора РФ Леонід Коржинек.

"Генеральний прокурор вносить на ваше (державної ради Криму) узгодження на посаду прокурора Камшилова Олега Анатолійовича", - зазначив він.

Камшилов був першим заступником Омського міської прокурора, першим заступником прокурора Красноярського краю, з 24 листопада 2015 року - першим заступником прокурора міста Москви.

Раніше місце Камшилова займала Наталія Поклонська, яка пройшла в Держдуму за результатами виборів, які не визнає Україна, ЄС і низка інших країн.

Теми: Кримкадри
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Усі новини...
Крим
У ЗСУ повідомили про успішний удар по Чонгарському мосту
Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
У Севастополі диверсанти підірвали склад боєприпасів – ГУР
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: