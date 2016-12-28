В Крым из России завезли замену Поклонской
Первого зампрокурора Москвы Олега Камшилова назначили на должность так называемого прокурора оккупированного Крыма.
Соответствующее решение было принято в среду, 28 декабря, сообщает ТАСС.
Кандидатуру Камшилова представил депутатам заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек.
"Генеральный прокурор вносит на ваше (государственного совета Крыма) согласование на должность прокурора Камшилова Олега Анатольевича", - отметил он.
Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года - первым заместителем прокурора города Москвы.
Ранее место Камшилова занимала Наталья Поклонская, которая прошла в Госдуму по результатам выборов, которые не признает Украина, ЕС и ряд других стран.