В Крым из России завезли замену Поклонской

Первого зампрокурора Москвы Олега Камшилова назначили на должность так называемого прокурора оккупированного Крыма.

Соответствующее решение было принято в среду, 28 декабря, сообщает ТАСС.

Кандидатуру Камшилова представил депутатам заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек.

"Генеральный прокурор вносит на ваше (государственного совета Крыма) согласование на должность прокурора Камшилова Олега Анатольевича", - отметил он.

Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года - первым заместителем прокурора города Москвы.

Ранее место Камшилова занимала Наталья Поклонская, которая прошла в Госдуму по результатам выборов, которые не признает Украина, ЕС и ряд других стран.