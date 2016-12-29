Землі екс-міністра Захарченка повернули в держвласність

Прокуратура повернула в державну власність земельну ділянку площею майже 1 га, яка належала родині екс-міністра МВС Віталія Захарченка.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Відзначається, що виконавчий комітет Підгірцівської сільської ради передав землю сім'ї Захарченка, порушивши норми земельного законодавства.

"Зважаючи на виявлені порушення, прокуратурою було заявлено до суду позовну заяву щодо визнання незаконними та скасування рішення, визнання недійсними державних актів на право приватної власності на земельні ділянки загальною площею майже 1 га. Справа розглядалася неодноразово судами різних інстанцій", - йдеться в заяві.

Господарський суд Київської області прийняв рішення про задоволення позовних вимог прокуратури та скасовав рішення про надання землі Захарченко.