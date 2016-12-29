Земли экс-министра Захарченко вернули в госсобственность

Прокуратура вернула в государственную собственность земельный участок площадью почти 1га, который принадлежал семье экс-министра МВД Виталия Захарченко.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Отмечается, что исполнительный комитет Подгорцевского сельского совета передал землю семье Захарченко, нарушив нормы земельного законодательства.

"Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой было заявлено в суд исковое заявление о признании незаконными и отмене решения, признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки общей площадью около 1 га. Дело рассматривалось неоднократно судами различных инстанций", - говорится в заявлении.

Хозяйственный суд Киевской области принял решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и отменил решение о предоставлении земли Захарченко.