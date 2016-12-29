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МЗС: Росія незаконно утримує щонайменше 17 українців

Четвер, 29 грудня 2016, 09:50

Росія незаконно утримує на своїй території щонайменше 17 осіб та не дотримується принципу Мінських угод про обмін "всіх на всіх".

Про це йдеться у заяві МЗС, поширеній у четвер.

"Держава-агресор продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників і незаконно утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх", - сказано в заяві.

"Хоча й в Україну повернулося шестеро бранців, їхня кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: наразі нам відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта щонайменше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано та заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької та Луганської областей", - наголосили в МЗС.

"!Росія продовжує практику систематичних безпідставних відмов українським консулам у наданні дозволів на відвідання українських політичних в’язнів. Існують беззаперечні свідчення щодо систематичного застосування щодо громадян України, які утримуються на території Росії та на окупованих територіях, недозволених методів дізнання, тортур, методів психологічного тиску", - наголосили в МЗС.

У відмовстві наголосили, що особливого загострення набула ситуація з громадянами України, яких шахрайським способом було втягнуто в незаконні схеми із розповсюдження наркотичних речовин на території РФ.

"Фактично наслідками реалізації таких схем є вербування та втягування наших співвітчизників у незаконну діяльність на території РФ. Лише протягом цього року в Росії за вчинення злочинів у сфері наркообігу було засуджено майже тисячу наших співвітчизників, кримінальні справи більшості з яких базувалася на сфабрикованих матеріалах", - зазначили в МЗС.

У відомстві нагадали, що зловмисність дій Кремля стосовно громадян України набула настільки непрогнозованого і загрозливого характеру, що в Україні змушені застерігати співвітчизників від здійснення поїздок на територію Російської Федерації та на тимчасово окуповані нею українські території.

МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників.

Також МЗС закликає держави-члени ООН вжити подальших консолідованих кроків для посилення тиску на РФ через злісне порушення нею ключових положень міжнародного права.

Українська правда

Теми: Росія
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