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МИД: Россия незаконно удерживает не менее 17 украинцев

Четверг, 29 декабря 2016, 09:50

Россия незаконно удерживает на своей территории не менее 17 человек и не соблюдает принцип Минских соглашений об обмене "всех на всех".

Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном в четверг.

"Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу" всех на всех ", - сказано в заявлении.

"Хотя и в Украину вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержания на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей ", - отметили в МИД.

При єтом в ведомстве подчеркнули, что РФ продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных.

"Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления ", - отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что особо обострилась ситуация с гражданами Украины, которые мошенническим образом были вовлечены в незаконные схемы по распространению наркотических веществ на территории РФ.

"Фактически последствиями реализации таких схем является привлечение и втягивание наших соотечественников в незаконную деятельность на территории РФ. Только в этом году в России за совершение преступлений в сфере наркооборота были осуждены почти тысяча наших соотечественников, уголовные дела большинства из которых основана на сфабрикованных материалах", - отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что злонамеренность действий Кремля в отношении граждан Украины получила столь непредсказуемый и угрожающий характер, что в Украине вынуждены предостерегать соотечественников от осуществления поездок на территорию РФ и на временно оккупированные ею украинские территории.

МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников.

Также МИД призывает государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на РФ из-за злостного нарушения ею ключевых положений международного права.

Украинская правда

Темы: Росcия
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