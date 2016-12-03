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Злочинець, якого шукали 30 країн і відпустив суд Полтави, знову в розшуку

Субота, 3 грудня 2016, 21:51
Геннадій Капканов
прес-служба Нацполіції

Поліція Полтави розшукує кіберзлочинця Геннадія Капканова, якого шукали правоохоронці 30 країн світу протягом 4-х років і якого відпустив Октябський суд Полтави, за замах на вбивство працівника поліції.

"За скоєння особливо тяжкого злочину Полтавським відділом поліції розшукується мешканець міста Полтави Капканов Геннадій Геннадійович, 30.01.1983 року народження", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції, розміщеному в суботу.

Там зазначається, що Капканов вчинив замах на вбивство працівника поліції.

"У разі отримання інформації стосовно місця перебування вказаної особи просимо негайно повідомити поліції за телефонами: 050-606-29-19, 099-960-25-15, (0532) 51-77-55, 102 або іншим зручним для вас способом", - йдеться в повідомленні.

Раніше інтернет-видання "Полтавщина" з посиланням на власні джерела повідомляло, що Октябрський райсуд Полтави відмовився дати дозвіл на арешт підозрюваного в кіберзлочинах Геннадія Капканова.

1 грудня в Октябрському райсуді Полтави розглянули клопотання прокурора Сьоміча. Він просив призначити підозрюваному 40 діб тимчасового арешту, аргументувавши це тим, що справа міжнародна, тому Капканова треба тримати під арештом, щоб потім передати іншій країні.

Слідчий суддя Лариса Кулешова не задовольнила клопотання прокурора. Аргументувала вона це тим, що затриманий є громадянином України. Згідно із законом, за такі злочини українських громадян не видають іншим країнам. Тому в даному випадку немає необхідності тримати підозрюваного під арештом.

Як повідомлялося, у четвер генпрокурор Юрій Луценко та в.о. начальника поліції Вадим Троян повідомили про проведення масштабної спільної з 30 країнами операції по ліквідації кібермережі, організатором якої був українець.

"Затримано п'ятьох осіб, троє з них – українці. В організації мережі підозрюється громадянин України, який був затриманий в Полтаві", - зазначив Луценко.

"Він чинив озброєний опір, маючи на руках автомат Калашникова і бойовий пістолет", - додав він.

Луценко заявив, що це перший помітний успіх українських правоохоронців на міжнародній арені.

Українська правда

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Теми: криміналПолтава
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