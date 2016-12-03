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Онищенко має 4 кейси записів з компроматом на Порошенка – ЗМІ

Субота, 3 грудня 2016, 22:52

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко володіє чотирма кейсами записів з матеріалами, що компрометують президента Петра Порошенка та його оточення.

Як пише в своїй статті для DT.UA Юлія Мостова, посилаючись на джерела з найближчого оточення Онищенка, у парламентаря, зокрема, є записи, що стосуються скупки голосів депутатів Ради, боротьби Порошенка та його оточення за контроль над фінансовими потоками (у тому числі – тіньовими), а також спроби заволодіти телеканалом "112 Україна".

"За даними джерел DT.UA з близького кола народного депутата, Онищенко має кілька кейсів записів. У першому — купівля голосів під необхідні рішення в залі парламенту. У другому — віджим потоків і часток на користь бізнесмена Порошенка і Ко. У третьому — розподіл тіньових дивідендів з тією ж командою у сфері роботи з "Укргазвидобуванням", - зазначила вона.

"Є і четвертий кейс, записаний, щоправда, не new-Мельниченком, а людьми медіавласника Віктора Зубрицького, і стосується він усього комплексу торгів людей Порошенка, приведених на переговори Олександром Онищенком, при спробі купити (віджати) канал 112.", – пише автор.

За її словами, ті ж джерела стверджують, що першими слухачами даних записів були аж ніяк не американські правоохоронці. Зазначається, що в день, коли Рада голосувала за позбавлення Онищенка депутатської недоторканності, сам він перебував у Москві.

"Якби в день голосування про зняття недоторканності й дозвіл на арешт Онищенко не хизувався своїм перебуванням у Москві, рішення через зал не пройшло б. Принаймні не про арешт. З Москви у такому вразливому становищі і просто так, без "інвентаризаційного номера", – підкреслило джерело.

За його словами, один з українських телеканалів ще в середині осені завершив роботу над документальним фільмом за записами Онищенка, проте в ефір його так і не випустили.

Як зазначає автор, звернення депутата-втікача до спецслужб США могло бути як спробою зберегти можливість вільно переміщуватись по цивілізованому світу, так і операцією з прикриття.

2 грудня Онищенко, який переховується від українського правосуддя в Лондоні, передав російській владі записи, нібито зроблені ним під час розмов з президентом.

В ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1" Онищенко заявив, що Порошенко нібито здійснював підкуп депутатів для прийняття Верховною Радою необхідних рішень.

Теми: Онищенко
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