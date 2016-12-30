Лавров запропонував вислати 35 дипломатів США з Росії

Міністерство закордонних справ Росії запропонувало президенту РФ Володимиру Путіну у відповідь на американські санкції вислати 35 американських дипломатів.

Про це заявив глава МЗС Сергій Лавров, повідомляє "Медуза".

Лавров вважає, що необхідно вислати 31 співробітника посольства США у Москві і чотирьох дипломатів з генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Їхні імена він не назвав.

Крім цього, МЗС пропонує заборонити американським дипломатам користуватися посольською дачею в Срібному бору і складом на вулиці Дорожня у Москві.

У той же час офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова спростувала поширену раніше інформацію про рішення Росії закрити Англо-американську школу в Москві.

"Американські офіційні особи "анонімно пробрифінгували" свої ЗМІ про те, що у відповідь Росія закрила американську школу в Москві. Це брехня. Мабуть, Білий дім зовсім збожеволів і почав придумувати санкції проти своїх же власних дітей", – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, у четвер США оголосили про застосування нових санкцій проти РФ і про негайну висилку з країни 35 російських дипломатів. Також росіянам заборонили користуватися двома російськими осередками в Нью-Йорку та Меріленді.

Причиною таких дій стали хакерські атаки росіян на ключові американські відомства.