Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров запропонував вислати 35 дипломатів США з Росії

П'ятниця, 30 грудня 2016, 11:24
Лавров запропонував вислати 35 дипломатів США з Росії

Міністерство закордонних справ Росії запропонувало президенту РФ Володимиру Путіну у відповідь на американські санкції вислати 35 американських дипломатів.

Про це заявив глава МЗС Сергій Лавров, повідомляє "Медуза".

Лавров вважає, що необхідно вислати 31 співробітника посольства США у Москві і чотирьох дипломатів з генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Їхні імена він не назвав.

Крім цього, МЗС пропонує заборонити американським дипломатам користуватися посольською дачею в Срібному бору і складом на вулиці Дорожня у Москві.

У той же час офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова спростувала поширену раніше інформацію про рішення Росії закрити Англо-американську школу в Москві.

"Американські офіційні особи "анонімно пробрифінгували" свої ЗМІ про те, що у відповідь Росія закрила американську школу в Москві. Це брехня. Мабуть, Білий дім зовсім збожеволів і почав придумувати санкції проти своїх же власних дітей", – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, у четвер США оголосили про застосування нових санкцій проти РФ і про негайну висилку з країни 35 російських дипломатів. Також росіянам заборонили користуватися двома російськими осередками в Нью-Йорку та Меріленді.

Причиною таких дій стали хакерські атаки росіян на ключові американські відомства.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіядипломатичні відносинисанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: