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Лавров предложил выслать 35 дипломатов США из России

Пятница, 30 декабря 2016, 11:24
Лавров предложил выслать 35 дипломатов США из России

Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину в качестве ответа на американские санкции выслать 35 американских дипломатов.

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает "Медуза".

Лавров считает, что необходимо выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге.

Их имена он не назвал.

Помимо этого, МИД предлагает запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла распространенную ранее информацию о решении России закрыть Англо-американскую школу в Москве.

"Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали" свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", – написала она на своей странице в Facebook.

Как известно, в четверг США объявили о применении новых санкций против РФ и о немедленной высылке со страны 35 российских дипломатов. Также россиянам запретили пользоваться двумя российскими центрами в Нью-Йорке и Мэриленде.

Причиной этих действий стали хакерские атаки россиян на ключевые американские ведомства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcиядипломатические отношениясанкции
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