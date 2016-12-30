Путін не висилатиме дипломатів США і запросив їхніх дітей на ялинку

Росія не висилатиме американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів, спричинені кібератаками Росії на США під час минулих президентських виборів.

Це випливає із заяви президента РФ Володимира Путіна, розміщеної на президентському сайті.

"Ми не будемо створювати проблем для американських дипломатів. Ми нікого не будемо висилати. Ми не будемо забороняти їх сім'ям і дітям користуватися звичними для них місцями відпочинку в новорічні свята. Більше того, всіх дітей американських дипломатів, акредитованих в Росії, запрошую на новорічну та різдвяну ялинку в Кремль", - заявляє Путін.

Водночас застосовані американською адміністрацією санкції в Кремлі розцінюють "як провокаційні, спрямовані на подальший підрив російсько-американських відносин".

"Це явно суперечить корінним інтересам як російського, так і американського народів. З урахуванням особливої відповідальності Росії та США за збереження глобальної безпеки – завдає шкоди і всьому комплексу міжнародних відносин", - заявляє Путін.

Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії. Вони стосуються шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ. Зокрема, до санкційного списку потрапили керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступники.

Також США висилають 35 російських дипломатів із Вашингтона і Сан-Франциско. Вони зобов'язані залишити країну протягом 72 годин. Причиною вказується кампанія з переслідування з боку Росії американських дипломатів у Москві.

У відповідь міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що запропонував Путіну вислати 35 американських дипломатів і заборонити американцям користуватися двома установами в Росії.

Європейська правда