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Чубаров: Своїми компромісами Пінчук пропонує вбити Україну

П'ятниця, 30 грудня 2016, 13:56

Депутат і лідер Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що пропозиції олігарха Віктора Пінчука, принаймні щодо Криму є капітуляцією перед РФ.

Так Чубаров у своєму Facebook  прокоментував статтю Пінчука, оприлюднену в американському виданні The Wall Street Journal.

"Те, що Віктор Пінчук сором'язливо називає "болючим компромісом" насправді є запрошенням нас, України і українців, включаючи Крим і кримських татар, до капітуляції", - заявив Чубаров.

"Причому до капітуляції тотальної, самознищувальної, оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати до ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава", - обурився Чубаров.

"Отже, те ще не вдалося ворогам добитися за століття – знищити українську національну гідність та вбити в нього віру у свою державоспроможність, Пінчук пропонує нам здійснити своїми руками.

…Серед нас є ті, хто зможе вбити майбутнє свого народу?" – спитав він.

Як відомо, Пінчук запропонував Україні прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, провести вибори на окупованому Донбасі до звільнення його територій, відмовитись від вступу в НАТО, а аткож не дозволити питанню Криму стати на заваді спробам домовитись з РФ про припинення війна на Донбасі.

Українська правда

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Теми: Пінчуккримські татариКримЧубаровРосія
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